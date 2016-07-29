انتحار طالب ثانوية عامة بعد تناوله مبيدا حشريا لتدنى مجموعه فى بنى سويف

لفظ طالب ثانوية عامة بمحافظة بنى سويف أنفاسه الأخيرة بمعهد السموم بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بتسمم حاد فى الدم، عقب تناوله مبيدا حشريا "سم فئران"، بسبب تدنى مجموعه فى الثانوية العامة.

تلقى اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من مستشفى بنى سويف العام بوصول "أحمد .ع " 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى، مصابا بتسمم حاد فى الدم لتناوله مادة سامة "مبيد حشرى – سم فئران"، وحالته خطرة، وتم نقله لمعهد السموم فى القاهرة بسيارة إسعاف مجهزة.

ودلت التحريات الأولية للواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، بسؤال أقارب الطالب، أنه أصيب بصدمة نفسية كبيرة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة وحصوله على مجموع متدنى على الرغم من مذاكرته المستمرة طوال العام.

وأضافت التحريات أن الطالب خلا بنفسه وتناول المبيد الحشرى فأصيب بحالة من القىء والغثيان، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف العام فى حالة خطرة، وتحويله لمعهد السموم بالقاهرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، لتمكن السم من دم الطالب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى صرحت بدفن الجثة ومواصلة التحقيقات.

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