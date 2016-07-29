أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انتحار طالب ثانوية عامة بعد تناوله مبيدا حشريا لتدنى مجموعه فى بنى سويف

Google+ Print
انتحار طالب ثانوية عامة بعد تناوله مبيدا حشريا لتدنى مجموعه فى بنى سويف انتحار طالب ثانوية عامة بعد تناوله مبيدا حشريا لتدنى مجموعه فى بنى سويف
لفظ طالب ثانوية عامة بمحافظة بنى سويف أنفاسه الأخيرة بمعهد السموم بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بتسمم حاد فى الدم، عقب تناوله مبيدا حشريا "سم فئران"، بسبب تدنى مجموعه فى الثانوية العامة.

تلقى اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من مستشفى بنى سويف العام بوصول "أحمد .ع " 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى، مصابا بتسمم حاد فى الدم لتناوله مادة سامة "مبيد حشرى – سم فئران"، وحالته خطرة، وتم نقله لمعهد السموم فى القاهرة بسيارة إسعاف مجهزة.

ودلت التحريات الأولية للواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، بسؤال أقارب الطالب، أنه أصيب بصدمة نفسية كبيرة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة وحصوله على مجموع متدنى على الرغم من مذاكرته المستمرة طوال العام.

وأضافت التحريات أن الطالب خلا بنفسه وتناول المبيد الحشرى فأصيب بحالة من القىء والغثيان، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف العام فى حالة خطرة، وتحويله لمعهد السموم بالقاهرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، لتمكن السم من دم الطالب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى صرحت بدفن الجثة ومواصلة التحقيقات.


>- معلمة تنتحر قفزا من الطابق الثالث بمدرسة فى بنى سويف لسوء حالتها النفسية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365