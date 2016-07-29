خالد صلاح: "ما تسمحوش لحد يزرع كلمة فتنة طائفية.. ومصر ما يفرقهاش الدين"

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، أنه لا يوجد فتنة طائفية فى الصعيد ولا يوجد فرق بين مسلم ومسيحى، مؤكدا أن من يضخم حوادث الشرف والسرقة يقصد جرح البلد لكنه سيفشل، مناشدا المصريين بعدم السماح بزرع كلمة الفتنة الطائفية، فالمجرمين يحاربون الجميع ومصر لن يفرقها الدين.

وعلق "صلاح" عبر حسابه الرسمى على موقع التغريدات القصيرة تويتر، على حادث مقتل 3 أشخاص فى تبادل إطلاق نار بين عائلتين فى قنا بسبب "فيس بوك"، وكتب: "مصرع 3 فى تبادل إطلاق نار بين عائلتين بقنا لخلاف على فيس بوك، يعنى من غير فتنة طائفية.. الناس بتموت من الجهل مش من الفتنة.. أصحوا."

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وتابع رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، بعض مناطق الصعيد مليانة قتل عشان الفلوس أو الشرف أو السرقة أو الأرض مش بس مسلم ومسيحى، اللى بيضخموا الحاجات دى قاصدين يجرحوا البلد وهيفشلوا، موضحا أن القتل هذه المرة عشان الفيس بوك واللى قبلها عشان خيانة زوجية، وتابع "واللى قبل قبلها عشان شرف بردوا، واللى قبلها أرض، فتنة إيه إللى بتتكلموا عليها".

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وطالب صلاح المواطنين بعدم السماح لأحد بزرع كلمة فتنة طائفية بينهم، مؤكدا أننا نواجه مجرمين يحاربوننا جميعا، وكتب "مصر ما يفرقهاش الدين..عدونا الحقيقى هو الجهل والفقر والتطرف".

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مصرع 3 أشخاص فى تبادل لإطلاق نيران بين عائلتين بدشنا لخلاف على فيس بوك

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