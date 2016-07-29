أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفاة حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق

Google+ Print
وفاة حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق وفاة حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق
توفى اليوم الجمعة الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق، الرئيس الفخرى للجمعية الدولية لطب أطفال المناطق الحارة ، بعد صراع مع المرض .

وسبق أن شغل الدكتور حسين كامل بهاء الدين ، منصب وزير التعليم من عام 1991 حتى عام 2004، لمدة 14 عاما ، وهو صاحب قرار تجريم الضرب فى المدارس ، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس طب عام 1954، ودكتوراه طب الأطفال عام 1959 جامعة القاهرة.

وتولى الراحل منصب أمين منظمة الشباب المصرية عام 1965، وأستاذ لطب الأطفال بجامعة القاهرة عام 1973، ورئيس قسم طب أطفال ومدير مستشفى الأطفال الجامعي الجديد بالقاهرة 1983-1991، وشغل أيضا، منصب رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال منذ عام 1989 .

حسين كامل بهاء الدين: سنمتلك أقوى جيش وأعظم حال اهتمامنا بالأطفال
>http://www.youm7.com/story/2015/6/25/حسين-كامل-بهاء-الدين--سنمتلك-أقوى-جيش-وأعظم-اقتصاد-حال-اهتما/2239074#
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا