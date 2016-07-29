وفاة حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق

توفى اليوم الجمعة الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق، الرئيس الفخرى للجمعية الدولية لطب أطفال المناطق الحارة ، بعد صراع مع المرض .

وسبق أن شغل الدكتور حسين كامل بهاء الدين ، منصب وزير التعليم من عام 1991 حتى عام 2004، لمدة 14 عاما ، وهو صاحب قرار تجريم الضرب فى المدارس ، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس طب عام 1954، ودكتوراه طب الأطفال عام 1959 جامعة القاهرة.

وتولى الراحل منصب أمين منظمة الشباب المصرية عام 1965، وأستاذ لطب الأطفال بجامعة القاهرة عام 1973، ورئيس قسم طب أطفال ومدير مستشفى الأطفال الجامعي الجديد بالقاهرة 1983-1991، وشغل أيضا، منصب رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال منذ عام 1989 .

حسين كامل بهاء الدين: سنمتلك أقوى جيش وأعظم اقتصاد حال اهتمامنا بالأطفال

>http://www.youm7.com/story/2015/6/25/حسين-كامل-بهاء-الدين--سنمتلك-أقوى-جيش-وأعظم-اقتصاد-حال-اهتما/2239074#

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