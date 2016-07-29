الجيش الأفغاني يقتل 36 عنصرًا من «داعش» في إقليم ننجرهام

لقي ما لا يقل عن 36 عنصرا من تنظيم «داعش» مصرعهم في هجوم شنه الجيش الأفغاني في إقليم ننجرهار، الذي يعد معقلا للتنظيم المتطرف في شرق البلد الآسيوي، وذلك عقب الاعتداء الذي وقع السبت الماضي في كابول وأسفر عن مقتل 80 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وجاء هجوم الجيش الأفغاني بدعم من طائرات القوات الدولية في البلاد، واستهدف منطقة أتشين، بحسب ما أفاد به المتحدث عن حاكم الإقليم، عطا الله خوجياني في بيان.

وقال المتحدث إن «قوات الأمن الأفغانية شنت عملية عسكرية في المنطقة لتطهيرها من مقاتلي داعش».

وبدأت العملية العسكرية، الاثنين الماضي، عقب الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي شهدته العاصمة الأفغانية واستهدف مسيرة لأقلية «الهزارة» المنتمية للطائفة الشيعية.