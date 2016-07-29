نيابة سوهاج تصرح بدفن جثة أم ورضيعها لقوا مصرعهم فى انهيار منزل

مراسل«ONA»:

صرحت النيابه العامة بمدينة المراغة بسوهاج، الجمعة، بدفن جثة أم ورضيعها لقوا مصرعهم أسفل أنقاض منزل مكون من 3 طوابق إنهار عليهم .

وكانت قوات الحماية المدنيه بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، قد تمكنت من إنتشال جثة أم 24 عامًا ورضيعها عام ونصف عقب سقوط منزل 3 طوابق مبنى بالطوب الأحمر بالمراغة شمال سوهاج.

وتبين قيام أحد الجيران الملاصقين للمنزل بحفر أساسات منزل جديد وبسبب عدم عمل سندات للمنزل الملاصق إنهار المنزل،وأسفر عن مصرع أم ورضيعها، فيما تمكن باقى المقيمين من الفرار أثناء إنهيار المنزل.

ومن جانبه، أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، قرارًا بمنح الأسر شقتين للاقامة مع صرف مبلغ 1000 جنية لأسره كل متوفى بصفه عاجله و5 أﻻف بصفه أجله مع صرف عدد من كراتين الأغذية للمساهمة فى تكلفة المعيشه وصرف 100 جنيه لباقى اأفراد .