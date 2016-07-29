غدًا.. الحُكم في استئناف منسق حركة شباب «6 إبريل»

مراسل «ONA»:

تصدرغدًا السبت، محكمة جنح مستأنف المرج، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، حكمها في استئناف عمرو علي، منسق حركة «شباب 6 إبريل»، في حبسه 3 سنوات .

وكانت محكمة جنح المرج، أصدرت حكمًا بالسجن 3 سنوات لمنسق الحركة و3 آخرين غيابيًا يوم 29 فبراير الماضي، وهمّ :«رامي مجدي، وأحمد ممدوح، ونجاة محمد عز»، وتغريم كل منهم 500 جنيه.

ووجهت النيابة العامة لـ«عمرو علي»، في القضية المقيدة برقم (4549) لـسنة 2015، إدارى المرج عدة اتهامات منها:«التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم فى البلاد، وحيازة منشورات».

يذكر أنَّ قوات الأمن ألقت القبض على منسق 6 إبريل فجر ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥، بعد اقتحام قوات الأمن منزله بشبين الكوم بالمنوفية، واقتادته إلي مكان غير معلوم، وبعد إخفاءه لمدة يومان وردت معلومات غير رسمية من أحد المحامين عن عرضه على نيابه المرج داخل محكمه التجمع، وذلك دون وجود محامين، وظل مكان احتجازه غير معلوم رسميًا حتي تمكن محاميه من الحصول علي طلب زيارة رسمي له، وتمكن المحامي وشقيقه من زيارته بمنطقة سجون طرة، ووقتها تم التأكد بالفعل من أنه تم التحقيق معه منفردًا و بدون حضور محامي، كما علم بصدور قرار بالحبس 15 يوم على ذمة التحقيقات.