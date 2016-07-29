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قوات الحكومة الليبية تقصف مواقع الجهاديين في سرت ومقتل اثنين من عناصرها

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قوات الحكومة الليبية تقصف مواقع الجهاديين في سرت ومقتل اثنين من عناصرها قوات الحكومة الليبية تقصف مواقع الجهاديين في سرت ومقتل اثنين من عناصرها
اعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية انها حققت تقدما اضافيا في حربها لاستعادة مدينة سرت بعدما قامت الجمعة باستهداف مواقع تنظيم داعش فيها بالمدفعية والطائرات وخاضت معه اشتباكات قتل فيها اثنان من عناصرها.

وقال المركز الاعلامي للعملية العسكرية الحكومية الخاصة باستعادة مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "قواتنا تتقدم على احد المحاور بعد قصف بالمدفعية الثقيلة والطيران اليوم".

واضاف ان المستشفى الميداني لعملية "البنيان المرصوص" قرب سرت "استقبل جثماني شهيدين"، بينما اعلن المستشفى على صفحته في موقع فيسبوك معالجة اربعة جرحى من القوات الحكومية ايضا اصيبوا في المعارك مع تنظيم داعش.

واطلقت القوات الحكومية قبل اكثر من شهرين عملية "البنيان المرصوص". وبعد التقدم السريع الذي حققته في بداية عمليتها العسكرية، عادت العملية وتباطأت بفعل المقاومة التي يبديها الجهاديون.

وفي بدايةيوليو، اعلنت قوات الليبية سيطرتها على حي السبعمئة المهم في وسط مدينة سرت وبدات التقدم نحو محيط مركز واغادوغو للمؤتمرات حيث مقر قيادة الجهاديين.

وقتل في العملية العسكرية منذ انطلاقها نحو 300 عنصر من القوات الحكومية واصيب اكثر من 1500 بجروح، بحسب مصادر طبية في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، مركز قيادة العملية العسكرية.

وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم داعش في سرت من جماعات مسلحة تنتمي الى مدن عدة في غرب ليبيا، ابرزها مصراتة التي تضم المجموعات الاكثر تسليحا في البلاد اذ تملك طائرات حربية ومروحيات قتالية.

في المقابل، يضم تنظيم داعش الذي يبلغ عديده في ليبيا نحو خمسة الاف عنصر، مقاتلين اجانب في سرت من شمال افريقيا والخليج، بحسب سكان المدينة.
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مصر 365

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