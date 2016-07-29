فوائد صحية تجعل "المانجو" ضرورة فى نظامك الغذائى اليومى

الفاكهة من الأطعمة المهمة للجسم، مما لها العديد من الفوائد الصحية وتحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، لكن المانجو تعد من أفضل الفاكهة الصحية للجسم، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن تناول الفاكهة يوميا لها العديد من الفوائد الصحية، حيث إنها مصدر غنى بالفيتامينات والمعادن، فإذا كنت ترغب البقاء بصحة جيدة والعيش حياة خالية من الأمراض، يجب أن تضيف الفاكهة إلى نظامك الغذائى اليومى، لأنها جيدة لبشرتك وتجعلك شباب دائما وخاصة المانجو.

وحسب التقرير أن المانجو هى ثمرة الفاكهة الأولى التى يجب أن تندرج فى نظامك الغذائى اليومى، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة وتحتوى على فيتامين A,Eوالسيلينيوم التى تساعد على الحماية من مشاكل القلب وغيرها من الأمراض مثل سرطان القولون وعنق الرحم.

وتابع أن المانجو غنية بالبوتاسيوم، مما يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم وتقلص العضلات، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الحديد مما تكون جيدة للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم وفيتامين E الذى يساعد فى الحفاظ على توازن الهرمونات فى الجسم.

كما جاء فى التقرير أن من الفوائد الصحية الأخرى لتناول المانجو أنها تحتوى على كميات عالية من المواد المضادة للأكسدة، وبالتالى فلها تأثيرات مضادة للسرطان قوية على الجسم البشرى، وتحتوى أيضا على إنزيم يعمل على علاج حموضة المعدة وسوء الهضم وتهدئة المعدة.

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