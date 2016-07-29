تعرفى على أفضل الطرق الطبيعية للتغلب على الإمساك عند طفلك

قد يواجه الآباء والأمهات العديد من المشاكل الصحية الخاصة بأطفالهم والتى تمثل لهم الشعور بالقلق والارتباك، ومن أحد الأمراض الشائعة بين الأطفال "الإمساك".

وفى هذا السياق يقد تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أفضل الطرق الطبيعية لمنع الإمساك عند الأطفال، وتتضمن هذه الطرق الآتى:

1.من المهم جدا أن يستهلك طفلك كمية كافية من الماء، ما لا يقل عن لتر فى يوم واحد لمنع الإمساك.

>2.الموز: ثمرة أو اثنين من الموز، وذلك من خلال هرسه جيدا فى حالة إذا كان طفلك لا توجد لدية أسنان، لأنه غنى بالألياف التى تساعد على الهضم ويحد من الإمساك.

>3.تفاحه: يمكن سلق تفاحة وهرسها وإطعام طفلك منها، لأن التفاح غنى بمضادات الأكسدة والألياف التى تساعد على تخفيف الإمساك.

>4.زيت الزيتون: إذا كان طفلك يعانى من الإمساك الشديد، يمكنك إعطائه ملعقة من زيت الزيتون، فيساعد على تليين التليين وتخفيف الإمساك.

>5.عصير البرتقال: يمكنك إعطاء طفلك بعض عصير البرتقال، لأنه غنى بفيتامين سى ويحتوى على الماء، مما يخفف من الإمساك ويساعد على تعزيز المناعة.