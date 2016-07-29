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يول: مواجهة ' ثالث الدوري ' صعبة دون شك

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يول: مواجهة ' ثالث الدوري ' صعبة دون شك يول: مواجهة ' ثالث الدوري ' صعبة دون شك

شدد مارتن يول مدرب الأهلي على صعوبة مواجهة سموحة في ربع نهائي كأس يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن لقاءات المسابقة المصرية الأقدم تبقى ذو طبيعة خاصة.

وقال يول للصحفيين:"أغلقنا صفحة مباراة الوداد، علينا الاستعداد جيدا لسموحة الذي أعتبره منافسا قويا ذو طموحات كبيرة".

وأضاف "بالإضافة إلى احتلاله المركز الثالث في الدوري، سيكون اللعب ضده صعبا لأن مباريات الكأس ذو طبيعة خاصة وتحتاج إلى تعامل مختلف".

وعن استعدادات الأهلي للموسم الجديد أوضح "نسعى لتدعيم الصفوف بصفقات قوية لتعويض الغيابات، التعاقدات ستكون مفاجأة وقادرة على تحقيق طموحات الجماهير".

ويدخل الأهلي مواجهة الكأس بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المغرب على الوداد وانتعاش آماله في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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