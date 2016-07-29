أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع دجلة لضم ستانلي

Google+ Print
خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع دجلة لضم ستانلي خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع دجلة لضم ستانلي

توصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع نظرائهم في وادي دجلة ينتقل بمقتضاه النيجيري ستانلي أوهاوتشي مهاجم الأخير للفريق الأبيض على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق بوجود اتفاق مبدئي بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة على انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض، ومن هنا سافرت بعثة من نادي الزمالك إلى هولندا لعقد جلسة مع رئيس دجلة.

وكان الخلاف الوحيد الذي يعطل إتمام الصفقة هو أن الزمالك كان يرغب في دفع قيمة الصفقة على قسطين في المقابل يرغب دجلة في الحصول عليها كاملة على أن يتحمل هو راتب المهاجم. (طالع التفاصيل)

وتوصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع دجلة ينتقضل بمقتضاه المهاجم النيجيري لصفوف الفريق الأبيض مقابل 900 ألف دولار على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويحق للزمالك شراء ستانلي بعد نهاية الموسم المقبل بعد دفع مليون و500 ألف دولار لوادي دجلة.

ويعقد مسؤولو الزمالك جلسة حاليا مع يحيى علي وكيل أعمال ستانلي للاتفاق على بنود التعاقد الشخصية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع