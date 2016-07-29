خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع دجلة لضم ستانلي

توصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع نظرائهم في وادي دجلة ينتقل بمقتضاه النيجيري ستانلي أوهاوتشي مهاجم الأخير للفريق الأبيض على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق بوجود اتفاق مبدئي بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة على انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض، ومن هنا سافرت بعثة من نادي الزمالك إلى هولندا لعقد جلسة مع رئيس دجلة.

وكان الخلاف الوحيد الذي يعطل إتمام الصفقة هو أن الزمالك كان يرغب في دفع قيمة الصفقة على قسطين في المقابل يرغب دجلة في الحصول عليها كاملة على أن يتحمل هو راتب المهاجم. (طالع التفاصيل)

وتوصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع دجلة ينتقضل بمقتضاه المهاجم النيجيري لصفوف الفريق الأبيض مقابل 900 ألف دولار على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويحق للزمالك شراء ستانلي بعد نهاية الموسم المقبل بعد دفع مليون و500 ألف دولار لوادي دجلة.

ويعقد مسؤولو الزمالك جلسة حاليا مع يحيى علي وكيل أعمال ستانلي للاتفاق على بنود التعاقد الشخصية.