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مستشفى العريش يستقبل جثمان طفلة و8 مصابين فى حوادث متفرقة

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مستشفى العريش يستقبل جثمان طفلة و8 مصابين فى حوادث متفرقة مستشفى العريش يستقبل جثمان طفلة و8 مصابين فى حوادث متفرقة
استقبل مستشفى العريش العام اليوم الجمعة جثة طفلة و8 مصابين فى متفرقة شهدتها شمال سيناء اليوم.

وقال مصدر طبى، إنه وصل للمستشفى جثمان طفلة لقيت مصرعها نتيجة سقوط من علو، بمدينة العريش، وتبين أن عمرها 10 سنوات، وتوفيت نتيجة سقوطها من علو، بحى العبور.

كما وصلت للمستشفى سيدة مصابة بطلق نارى فى الرأس، ونقلت من رفح، و3 مصابين آخرين تعرض منزلهم لسقوط قذيفة صاروخية عليه، وأصيبوا بجروح وشظايا.

وأضاف المصدر أنه فى حادث آخر وصل للمستشفى 3 أطفال مصابين بحالات تسمم، وهم من أسرة واحدة تسكن جنوب العريش، وتم أخذ عينات من المصابين لتحليلها ومعرفة أسباب التسمم، والمصابون هم ليلى حميد، 11 سنة، وشقيقتها ندى، 6 سنوات، وشقيقها محمد، 3 سنوات.

كما وصل للمستشفى "همام على السيد، 22 سنة، مصابا بماس كهربائى ونُقل من موقع مصنع طوب بالعريش.


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