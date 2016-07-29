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الأموال العامة بالسويس تتهم برلمانيا سابقا ورئيس نادى بتزوير مستندات

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الأموال العامة بالسويس تتهم برلمانيا سابقا ورئيس نادى بتزوير مستندات الأموال العامة بالسويس تتهم برلمانيا سابقا ورئيس نادى بتزوير مستندات
باشرت النيابة العامة بالسويس تحقيقاتها فى قضية قيام مباحث الأموال العامة باتهام مسئولين سابقين فى جمعية إسكان بالسويس، بالاستيلاء على أراضى بشارع الباسل بالسويس عن طريق توكيلات وعقود مزورة، من بينهم نائب سابق بمجلس الشعب ورئيس نادٍ رياضى بالسويس كانا يشغلان منصب رئيس مجلس إدرة الجمعية.

وقامت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن السويس بإحالة المحضر رقم 3536 إدارى الأربعين لعام 2016 إلى النيابة العامة بالسويس.

وقامت مباحث الأموال العامة، باتهام مسئولين سابقين بجمعية "أ . ا" بالسويس بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 997 مترا عن طريق عقود وتوكيلات مزورة.

وقال مصدر أمنى، إن مباحث الأموال العامة بالسويس اتهمت نائب حزب وطنى سابق بمجلس الشعب "ى . م . ى"، ورئيس نادٍ رياضى بالسويس "أ . ف"، كانا يشغلون منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية بأنها قاموا بالاستيلاء على قطعة الأرض.

وأوضح المصدر الأمنى، أن مباحث الأموال العامة بالسويس قدمت تحريات للنيابة العامة أكدت من خلالها أن المتهمين قاما بالحصول على حكم قضائى بصحة بيع ونفاذ عن طريق استخدام عقود وتوكيلات مزورة.


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