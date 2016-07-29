وصول 6 آلاف و500 طن بوتاجاز لموانى السويس

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5000 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الفيروز وعلى متنها 250 سيارة قادمة من ميناء جدة.

وأضاف ملاك يوسف فى بيان اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 121 راكب و23 سيارة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 25 شاحنة و20 راكب، كما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 1330 راكب و40 سيارة و30 شاحنة والعبارة القاهرة وعلى متنها 327 راكب و75 سيارة والسفينة الحرية وعلى متنها 57 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس، استقبال العبارة امانة وعلى متنها 605 راكب و45 سيارة و12 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 33 شاحنة، وغادرت السفينة KING DEEB وعلى متنها 40 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والعبارة الرياض وعلى متنها 430 راكب و58 سيارة و3 شاحنة والعبارة مسرة وعلى متنها 313 راكب و21 سيارة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 37 شاحنة.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 383 راكب و10 سيارة و3 باص جيت والعبارة سينا وعلى متنها 44 راكب و44 شاحنة و8 سيارة.

وعلى جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 291 راكب و13 سيارة والعبارة سينا وعلى متنها 44 شاحنة، كما غادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 168 راكب و3 سيارة والعبارة سينا وعلى متنها 17 شاحنة.

وشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 327 راكب و75 سيارة متجهة إلى ميناء ضبا السعودى.

وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس