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مدير أمن جنوب سيناء الجديد: مكتبى مفتوح للجميع بدون استثناء‎

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مدير أمن جنوب سيناء الجديد: مكتبى مفتوح للجميع بدون استثناء‎ مدير أمن جنوب سيناء الجديد: مكتبى مفتوح للجميع بدون استثناء‎
أصدر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، حركة تنقلات لقيادات وضباط الشرطة، وشملت الحركة، تعيين اللواء أحمد كامل مصطفى طايل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن جنوب سيناء، خلفا للواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء سابقا، الذى تم نقله كمدير لأمن محافظة أسوان.

وقال "طايل" إن الأمن قاسم مشترك بين الجميع، وليس مسئولية الجهاز الأمنى فقط، بل يجب أن يكون بمساهمة كل أطراف المجتمع من امنيين وسياسيين ومختلف فئات المجتمع.

وأكد طايل، فى تصريح صحفى لـ"اليوم السابع" اليوم الجمعة، أن مكتبه سيكون مفتوحًا للجميع بدون استثناء، وإنه سيبذل قصارى جهده كى يشعر أبناء " جنوب سيناء " بالأمن والأمان، عن طريق فرض الانضباط وإحكام الرقابة على المعابر الحدودية من وإلى سيناء، من خلال تكثيف الحملات الأمنية.


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