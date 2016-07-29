الحكومة الروسية تقر اتفاقية لنشر مجموعة من القوات الجوية فى سوريا

أقرت الحكومة الروسية اتفاقية لنشر مجموعة من القوات الجوية الروسية بسوريا، وقدمتها إلى الرئيس فلاديمير بوتين للإحالة إلى مجلس الدوما(البرلمان) للتصديق عليها.

ونشرت على الموقع الرسمى للمعلومات القانونية الروسى طبقا لقناة (وسيا اليوم) الإخبارية وثيقة بشأن إقرار الاتفاقية المذكورة الموقعة فى دمشق فى 26 أغسطس عام 2015 الماضي.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن روسيا وسوريا اتفقتا على نشر قوات جوية روسية فى سوريا لأجل غير مسمى.

وتنص الاتفاقية على أن قاعدة "حميميم" وبناها التحتية والأراضى المخصصة باتفاق الجانبين تقدم لاستعمال الجانب الروسى دون أى مقابل.