عجمان: تكنولوجيا حديثة لحماية الأرواح والممتلكات

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، عزمها الإستعانة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة خاصة الطائرات دون طيار، لزيادة خبراتها في مجال حماية الأرواح والممتلكات.

وفي هذا الإطار زار وفد من الإدارة جمهورية الصين للاطلاع على معارض وشركات خاصة بصناعة الطائرات دون طيار، وقال رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالدارة رئيس الوفد العقيد ناصر راشد الزري إن “هذه الزيارة من شأنها ان تعزز سبل الاستفادة من الخبرات الخارجية في مجال الطائرات بدون طيار التي تخدم في عمليات الإطفاء والإنقاذ”، بحسب وكالة الأنباء السعةدية “وام”.

وأوضح العقيد الزري أن “مثل هذه الزيارات تعد فرصة للاطلاع على أحدث الطائرات المبتكرة والتي تدخل ضمن الخدمات الإنسانية، كما أنها تثير المعارف وتضيف الخبرات الجديدة والحلول المناسبة التي تختصر الوقت والجهد في مهام رجال الدفاع المدني”.