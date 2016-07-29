صدق أو لا تصدق.. ' بوبو ' فييري يعود للملاعب

بعد 7 سنوات من إعلانه اعتزال لعب كرة القدم، قرر كريستيان فييري مهاجم إيطاليا السابق العودة للعبة من جديد. فهل تصدق؟

وكتب نجم إنتر ميلان وأتليتكو مدريد السابق عبر حسابه في إنستجرام "بوبو سيعود. قررت اللعب في الصين".

ولم يحدد صاحب الـ43 عاما النادي الذي سيرتدي قميصه في البلد الآسيوي الذي يضم العديد من نجوم الكرة حول العالم مثل راميرس وهالك البرازيليين.

وأكمل فييري "منذ 5 أشهر كان وزني 101 كيلو جراما، خسرت 10. لابد أن أخسر كيلوجرامين آخرين لكي أكون جاهزا. يومكم سعيد".

وارتدى هداف إيطاليا التاريخي في المونديال قمصان أندية تورينو ويوفنتوس ولاتسيو وميلان وموناكو وسامبدوريا وفيورنتينا.

وكان فييري أحد أبرز المهاجمين على مستوى العالم، فلقد فاز بلقب الهداف في الدوريين الإيطالي والإسباني مع إنتر وأتليتكو على التوالي.