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جوارديولا يرد على ربيري بعدما وصفه بـ ' قليل الخبرة '

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جوارديولا يرد على ربيري بعدما وصفه بـ ' قليل الخبرة ' جوارديولا يرد على ربيري بعدما وصفه بـ ' قليل الخبرة '

يبدو أن العلاقة بينهما لم تكن على ما يرام في بايرن ميونيخ، فبعدما تكلم الفرنسي عن مدرب السابق ها هو بيب جوارديولا يرد.

وقال مدرب مانشستر سيتي الحالي للصحفيين:"أحب ربيري جدا. من الجيد قوله عني أنني صغير. أنا هنا من أجل التعلم".

كان هذا رد بيب على كلمات ربيري لصحيفة بيلد التي قال فيها:"جوارديولا لم يحظ بمسيرة طويلة كمدرب. إنه صغير السن".

وأضاف "يفتقد للخبرة. أحيانا يتكلم كثيرا. كرة القدم أبسط من ذلك".

ولم يكن ربيري أحد ركائز الفريق البافاري الأساسية خلال الفترة الماضية تحت قيادة بيب، أما الآن فهو يشعر بالراحة مع كارلو أنشيلوتي.

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