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كلوب: صفقة بوجبا تجعلني أفكر في ترك عالم الكرة

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كلوب: صفقة بوجبا تجعلني أفكر في ترك عالم الكرة كلوب: صفقة بوجبا تجعلني أفكر في ترك عالم الكرة

أبدى يورجن كلوب مدرب لفربول استيائه الشديد من تضخم اللاعبين في عالم كرة القدم، مشيرا إلى رغبته في بناء فريق قوي من الجذور وليس عن طريق المال.

وقال كلوب للصحفيين:"إذا جلبت لاعبا بـ100 مليون جنيه إسترليني ثم أصيب، سيكون الأمر أشبه بحرق الوقود في القطارات".

وأضاف "إذا جاء ذلك اليوم في كرة القدم لن أستمر في وظيفتي، لأن هذه الرياضة مبنية على اللعب معا. الكل في عالم الكرة يدرك ذلك. دوما تريد الأفضل لكن بناء المجموعة أمر مهم من أجل النجاح".

وتابع "الأندية الأخرى تستطيع الإنفاق كثيرا وجلب لاعبين كبار. أنا أسعى للأمر بطريقة مختلفة. سأقوم به بأسلوب مغاير حتى لو معي تلك النقود لكي أنفقها".

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة انتقال بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد بما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الكرة.

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