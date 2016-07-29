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الأمم المتحدة: المواد الأساسية فى حلب تكفى سكانها المحاصرين 3 أسابيع فقط

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الأمم المتحدة: المواد الأساسية فى حلب تكفى سكانها المحاصرين 3 أسابيع فقط الأمم المتحدة: المواد الأساسية فى حلب تكفى سكانها المحاصرين 3 أسابيع فقط
رحب ممثل الأمم المتحدة لدى سوريا، ستيفان دى ميستورا، بالمبادرات التى من شأنها مساعدة المدنيين فى المناطق المحاصرة فى مدينة حلب السورية، قائًلا: " نرحب بأى مبادرة تعمل على مساعدة المدنيين فى المناطق المحاصرة فى سوريا"، مطالبا روسيا بتفاصيل حول خططتها الخاصة بفتح ممرات آمنة بالمدينة.

وأضاف المبعوث الدولى لدى سوريا، خلال مؤتمر صحفى من جنيف، وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة، اليوم الجمعة، اقترحنا على الروس ترك مهمة إنشاء الممرات الإنسانية للأمم المتحدة لما لديها من خبرة فى هذه المجال، مضيفًا: من المهم منح خيار البقاء فى حلب لسكانها من المدنيين وعدم إجبارها على الخروج منها.

وكشف المبعوث الدولى عن أن المواد الأساسية فى حلب تكفى سكانها المحاصرين لمدة 3 أسابيع على الأكثر، مشددًا على ضرورة تأمين المؤن لمن لا يريد الخروج من حلب.


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