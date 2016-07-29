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توقعات بنزوح مليون عراقي مع تزايد القتال لاستعادة الموصل

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توقعات بنزوح مليون عراقي مع تزايد القتال لاستعادة الموصل توقعات بنزوح مليون عراقي مع تزايد القتال لاستعادة الموصل

ارشيفية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، إن ما يصل إلى مليون شخص قد يضطرون للنزوح عن ديارهم بالعراق في الأسابيع والأشهر القادمة، مع تزايد حدة القتال لاستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش”.

وأضافت اللجنة أنها تسعى إلى جمع 17.1 مليون فرنك سويسري أخرى لبرنامج في العراق، هو ثالث أكبر برامجها على مستوى العالم لتصبح ميزانيتها لهذا البلد 137 مليون فرنك سويسري.

وذكر روبرت مارديني، مدير عمليات الصليب الأحمر في الشرق الأدنى والشرق الأوسط لدى عودته من العراق “لا يمكن التنبؤ بالوضع لكن علينا أن نستعد للأسوأ. من المرجح أن تزداد حدة القتال خاصة بمنطقة الموصل. وربما يتحرك مئات الآلاف في الأسابيع والشهور القادمة سعيا للحصول على المأوى والمساعدة.”

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