مصرع 3 أشخاص فى تبادل لإطلاق نيران بين عائلتين بدشنا لخلاف على فيس بوك

لقى 3 أشخاص مصرعهم بقرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا فى تبادل إطلاق نيران بين عائلتين، بسبب خلاف بين أفراد منهم على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

وأفاد مصدر أمنى مصرع 3 أشخاص من عائلتين بقرية فاو بحرى بينهم شقيقان ، بعد تبادل نيران بين عائلتين على خلفية خلاف على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائى، وإشراف العميد أيمن فتحى، مدير المباحث الجنائية، وتمكن ضباط مركز شرطة دشنا من السيطرة على الوضع بالقرية، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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