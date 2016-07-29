افتتاح الاجتماع الوزارى لمتابعة عمل "الفوكاك 2015" ببكين بمشاركة مصر

عقد اليوم، الجمعة، فى العاصمة الصينية بكين الاجتماع الوزارى التنسيقى بشأن متابعة تنفيذ خطة عمل قمة جوهانسبرج 2015 لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى (فوكاك)، والذى مثل مصر فيه السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

وخلال لقاء مع نائب الرئيس الصينى لى يوان تشاو قبل عقد الاجتماع، أكد الوزراء وكبار المسئولين الذين يمثلون 52 دولة أفريقية والاتحاد الأفريقى أهمية التعاون الصينى الأفريقى لتعزيز عملية النمو الاقتصادى والتنمية فى أفريقيا وتحقيق الربح المشترك الذى ينعكس بالفائدة على الشعب الصينى والشعوب الافريقية جميعها.

كما قام - عشية الاجتماع - عدد من مؤسسات المال والأعمال من الصين وأفريقيا بالتوقيع على 39 اتفاقية للتعاون فى عدة مجالات تبلغ قيمتها الاجمالية 17 مليار دولار.

كانت قمة (الفوكاك 2015) قد حددت خمس نقاط رئيسية ترتكز عليها العلاقات الأفريقية - الصينية وهى: المساواة السياسية والثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادى ذو المكسب المتكافئ والتبادلات الثقافية والتعاون الامنى المشترك والتضامن والتنسيق فيما يتصل بالشئون الخارجية.

>وتم الإعلان - خلالها - عن عشرة مشاريع تعاون كبرى بين الصين والدول الافريقية فى مجالات التصنيع والتحديث الزراعى وإنشاء البنية التحتية والخدمات المالية وتسهيل التجارة والاستثمار والتنمية الخضراء والحد من الفقر والرخاء الاجتماعى والصحة العامة والتبادلات الشعبية والأمن والسلام.

>وتعهدت الصين بأن تدعم تلك المشروعات اقتصاديا ب 60 مليار دولار أمريكى، يخصص منها 10 مليارات دولار للصندوق الصينى الأفريقى للتعاون فى القدرات الصناعية والذى توجه استثماراته بشكل اساسى إلى مشروعات التصنيع والتكولوجيا والزراعة والطاقة والبنية الاساسية والتمويل فى الدول الافريقية.

>كما خصصت الصين 5 مليارات دولار من المبلغ لتقديم مساعدات وقروض بدون فوائد، هذا فضلا عن تخصيص 35 مليار دولار لتقديم قروض بميزات تفضيلية وتمويلات تصديرية و5 مليارات أخرى لدعم رأسمال صندوق التنمية الصينى الافريقى والقرض الخاص بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى افريقيا.

>جدير بالذكر أن شو لوه مى، احد المسئولين بإدارة شئون غرب آسيا وأفريقيا بوزارة التجارة الصينية، قالت فى مؤتمر صحفى عقد مؤخرا أن بلادها تعتزم زيادة مساعداتها إلى أفريقيا بشكل تدريجى، مشيرة إلى أن الصين قدمت إلى الدول الافريقية قروضا تقدر بحوالى 20 مليار دولار على مدى السنوات الماضية بدءا من عام 2012 لدعم البنية التحتية والاستثمارات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والتصنيع بها.

وأشارت إلى تنوع وتوسع مجالات التعاون بين الجانبين فى التجارة والاستثمارات الصناعية والمشروعات اللوجيستية والطيران، كما نوهت بالزيادة الكبيرة فى الاستثمارات الغير مالية الصينية فى افريقيا حيث تجاوزت قيمتها 1.3 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الحالى.

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