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الأهلي يتسلًم البطاقة الدولية للتونسى على معلول

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الأهلي يتسلًم البطاقة الدولية للتونسى على معلول الأهلي يتسلًم البطاقة الدولية للتونسى على معلول
تسلًم النادى الأهلي البطاقة الدولية للتونسى "على معلول" ظهير أيسر الفريق الجديد، والذى انضم للنادي الأحمر لمدة 4 مواسم مقبلة بمبلغ 700 ألف يورو.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة الهولندي مارتن يول، قرر قيد التونسي علي معلول فى القائمة المحلية، وذلك بعد وصول بطاقته الدولية، موضحا أن قيد اللاعب بالقائمة الأفريقية سيتم حسمه غدا السبت.


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