بريطانيا تدين قرار إسرائيل بناء 323 وحدة استيطانية فى القدس الشرقية

أدان وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية توباياس إلوود، قرار السلطات الإسرائيلية بناء 323 وحدة استيطانية أخرى فى القدس الشرقية.

وقال إلوود فى بيان للخارجية البريطانية "تدين المملكة المتحدة قرار السلطات الإسرائيلية طرح مناقصات لبناء 323 وحدة استيطانية جديدة فى القدس الشرقية. يأتى هذا القرار غداة وضع خطط لبناء 770 وحدة استيطانية جديدة فى ضواحى القدس".

وأضاف "المستوطنات، حسب ما أشار إليه تقرير اللجنة الرباعية، تؤتى بنتائج عكسية وتقوض إحراز تقدم تجاه حل الدولتين. ويأتى هذا الإعلان فى أعقاب زيادة مقلقة بعمليات هدم بيوت الفلسطينيين طوال سنة 2016، بما فى ذلك فى القدس الشرقية".

وأكد توباياس إلوود أن هذه الخطوات هى أحدث مثال على ما يبدو وأنه "تعجيل فى سياسة توسع منهجى ببناء المستوطنات وهدم ممتلكات الفلسطينيين. ونحن وشركاؤنا الدوليون ندعو إسرائيل لوقف كافة أعمال الهدم والنشاط الاستيطاني".

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