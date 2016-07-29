سرقة أوراق إجابة امتحان الدور الثانى للصف الأول الثانوى بقنا

تسلل 3 طلاب، بالصف الأول الثانوى، بمدرسة العركى الثانوية بفرشوط، إلى المدرسة وحطموا نافذة الكنترول، وسرقوا أوراق الإجابة عقب إعلان رسوبهم فى الامتحانات للدور الثانى.

وأفاد مصدر أمنى، أن مركز شرطة فرشوط ، تلقى بلاغًا من مدير مدرسة العركى الثانوية، ورئيس الكنترول، يفيد سرقة أوراق إجابة ، من داخل الكنترول، متهمين 3 طلاب بسرقتها، عقب إعلان نتيجة الدور الثانى ورسوبهم فى الامتحانات.

أفادت التحريات التى قادها النقيب هيثم طلال، رئيس وحدة مباحث فرشوط، أن ثلاث طلاب، في الصف الأول الثانوى، تسللوا إلى المدرسة، ودخلوا الكنترول، بعد كسر منفذه، وسرقوا أوراق إجابة من داخله، عقب إعلان نتيجة رسوبهم فى امتحانات الدور الثانى.

تم ضبط أحد الطلاب، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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