مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "الغردقة - غارب"

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 3 آخرين، جراء انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة جبل الزيت بطريق الغردقة غارب، تم نقل المصابين والجثث لمستشفى غارب المركزى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مصرع 2 وإصابة 61 آخرين فى حادثى تصادم بالغردقة وطريق "القطامية – السويس"
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تلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد إنقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 20 بطريق الغردقة غارب، وتحديدا بمنطقة جبل الزيت، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم جميعا لمستشفى غارب العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
>- مصرع 2 وإصابة 61 آخرين فى حادثى تصادم بالغردقة وطريق "القطامية – السويس"
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