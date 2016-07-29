مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "الغردقة - غارب"

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 3 آخرين، جراء انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة جبل الزيت بطريق الغردقة غارب، تم نقل المصابين والجثث لمستشفى غارب المركزى.

تلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد إنقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 20 بطريق الغردقة غارب، وتحديدا بمنطقة جبل الزيت، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم جميعا لمستشفى غارب العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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