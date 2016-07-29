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فرنسا تعلق التمويل الخارجي للمساجد بشكل مؤقت

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فرنسا تعلق التمويل الخارجي للمساجد بشكل مؤقت فرنسا تعلق التمويل الخارجي للمساجد بشكل مؤقت

مانويل فالس

أيد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الجمعة، تعليق التمويل الخارجي للمساجد بشكل مؤقت، لكنه أعرب في المقابل عن أمله في فتح صفحة جديدة مع مسلمي فرنسا، بعد سلسلة اعتداءات دموية هزت البلاد.

وقال فالس في مقابلة مع صحيفة “لوموند”: “علينا العودة إلى البداية وبناء علاقة جديدة مع مسلمي فرنسا”، وأعرب عن “تأييده لوقف التمويل الخارجي لبناء مساجد لفترة من الزمن”، وفي أن “يتم إعداد الأئمة في فرنسا وليس في مكان آخر”.

وهاجم شخصان قبل أيام كنيسة شمالي فرنسا، وقتلا قسا بداخلها، إلا أن أحد المهاجمين كان مراقبا من الشرطة الفرنسية، في حين ظهر الآخر في تسجيل مصور لتنظيم “داعش”.

وأثارت الحادثة مخاوف من أعمال انتقامية تجاه المسلمين في فرنسا، الذين يتراوح عددهم بين 5 و6 ملايين شخص، مما يجعل الإسلام الديانة الثانية في البلاد.

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