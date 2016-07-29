الوفد الحكومي اليمني يغادر الكويت غدًا

قال المسؤول الإعلامي في الوفد الحكومي اليمني بمشاورات الكويت محمد العمراني، اليوم الجمعة، إن الوفد سيغادر الكويت، غدًا السبت، بعد إعلان الحوثيين تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد.

وأوضح العمراني: “لم يعد هناك معنى للمشاورات الآن والوفد سيغادر السبت. الحوثيون وصالح أعلنوا انقلابهم على العملية السياسية برمتها”، وفقًا لـ”سكاي نيوز”. واعتبر المسؤول اليمني أن “المشاورات انتهت عمليا إلا إذا حصلت معجزة بأن يعلن الانقلابيون تراجعهم عن هذه الخطوة أحادية الجانب”.

ووصف العمراني إعلان المتمردين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح تشكيل مجلس رئاسي بـ”الخطوة الصادمة للمجتمع الدولي والمبعوث الدولي الذي ظل يبشر اليمنيين بالأمل والأوهام”.

وأعلن الحوثيون، امس، عن عقد تحالف رسمي مع صالح وحزبه من خلال تشكيل مجلس سياسي جديد لإدارة البلاد، في خطوة وصفها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد “بالتهديد” لمحادثات السلام في الكويت.