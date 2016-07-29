أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ارتفاع إيرادات «فيسبوك» خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 59%

Google+ Print
ارتفاع إيرادات «فيسبوك» خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 59% ارتفاع إيرادات «فيسبوك» خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 59%

فيس بوك

ارتفعت إيرادات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 59%، مقارنة بنفس نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 6.44 مليار دولار أمريكي.

وجاء في التقرير المالي، الذي نشرته الشركة حول ميزانيتها العامة عقب إغلاق بورصة نيويورك تداولاتها اليومية، أنّ قيمة إيرادات فيسبوك بلغت 6.44 مليار دولار.

وبحسب التقرير ذاتة  فإنّ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، زاد بنسبة 186%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضى، ليرتفع بذلك من 719 مليون دولار، إلى 2.05 مليار دولار.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين للفيسبوك يوميا خلال تلك الفترة، بحدود 1.13 مليار مستخدم، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 15% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا