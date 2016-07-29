ارتفاع إيرادات «فيسبوك» خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 59%

ارتفعت إيرادات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 59%، مقارنة بنفس نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 6.44 مليار دولار أمريكي.

وجاء في التقرير المالي، الذي نشرته الشركة حول ميزانيتها العامة عقب إغلاق بورصة نيويورك تداولاتها اليومية، أنّ قيمة إيرادات فيسبوك بلغت 6.44 مليار دولار.

وبحسب التقرير ذاتة فإنّ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، زاد بنسبة 186%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضى، ليرتفع بذلك من 719 مليون دولار، إلى 2.05 مليار دولار.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين للفيسبوك يوميا خلال تلك الفترة، بحدود 1.13 مليار مستخدم، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 15% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.