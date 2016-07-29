«ترامب»: حروب «كلينتون» في الشرق الأوسط أدت إلى تفشي الإرهاب

أعلن دونالد ترامب، المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، اليوم الجمعة، أن حروب هيلاري كلينتون في الشرق الأوسط أسفرت عن أضرار، وزيادة نشاط تنظيم”داعش” في العالم.

وقال ترامب في صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: لا أحد يتخذ قرارات أسوأ من هيلاري كلينتون، الفساد والضرر يرافقانها في كل مكان. حروب هيلاري في الشرق الأوسط أدت إلى أضرار، وإلى تفشى الإرهاب وزيادة نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” في كل أنحاء العالم”.

ومن ناحية اقتصادية انتقد ترامب برنامج كلينتون الاقتصادي، حيث قال: ” تتصور هيلاري العالم من دون الحدود، حيث لا توجد حقوق لدى العمال، لا أماكن عمل، لا أمن. هيلاري لن تجري إصلاحات في “وول ستريت”، فهي بنفسها تتبع لـ “وول ستريت”.