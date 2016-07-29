سيميوني: خسارة الأبطال كانت أشبه بحالة وفاة.. احتجت لفترة حداد

(إفي): قال المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، دييجو سيميوني، الخميس إن الخسارة أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال الأوروبي بركلات الترجيح كانت بمثابة "حالة وفاة" وقد احتاجت إلى "فترة حداد".

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي قبيل مواجهة توتنام الإنجليزي غدا في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، أشار سيميوني "الهزيمة في دوري الأبطال كانت كحالة وفاة بالنسبة لي، وكل حالة وفاة تحتاج إلى فترة حداد".

وكانت خسارة لقب دوري الأبطال قد أثارت التكهنات حول مستقبل سيميوني مع الروخيبلانكوس، ولكن المدرب قال إنه احتاج وقتا للتفكير ثم عاد بعدها وأكد أنه يستعد مع الفريق للموسم الجديد.

وكشف المدرب الأرجنتيني أن أتليتكو جاهز جدا لمواجهة توتنام ويحدوه الأمل بمواصلة تحسن أدائه، مبينا "الآن أمامنا أربع أو خمس مباريات قبل بدء الموسم، ونحن ندرك أن اللاعبين يتنافسون فيما بينهم في كل لقاء".

وكان توتنام قد وصل إلى أستراليا قبل أتليتكو بدون أبرز نجومه كما أنه قد خسر أمام يوفنتوس 1-2.

وتحدث سيميوني عن مدرب توتنام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قائلا:"نحن نعرف بعضنا البعض منذ وقت طويل، وقد تنافسنا كمدربين في إسبانيا. حاضره رائع كما أنه أضاف جوهرا لطريقة لعب فريقه الموسم الماضي. آمل أن يواصل التقدم".

وحول ما تردد عن إمكانية توليه تدريب منتخب الأرجنتين بالإضافة إلى استمراره مع الفريق، رد سيميوني بأنه لم يتلق حتى الآن عرضا بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المدربين الذين يرغبون في قيادة منتخبات ولكن لا يمكنهم ذلك نظرا لارتباطهم بعقود مع أنديتهم، لذا يمكن أن يصبح هذا خيارا جيدا في المستقبل.

ولم يستبعد سيميوني إمكانية أن يتولى في المستقبل تدريب فرق في الدوري الإنجليزي أو الدوري الإيطالي "مازلت شابا وأنا يجذبني الدوري الإنجليزي والإيطالي".