صراع الصفقات – تقرير: إنها تقترب.. بوجبا اجتاز الكشف الطبي ليونايتد

بعد أيام طويلة من التكهنات حول مستقبل بول بوجبا اجتاز الفرنسي ولاعب خط وسط يوفنتوس الفحوصات الطبية تمهيدا لعودته إلى مانشستر يونايتد.

وغادر بوجبا يونايتد مجانا في عام 2012 لينضم إلى يوفنتوس ويصبح من ركائزه الأساسية فيما بعد.

وحسبما أشارت صحيفة "موندو ديبورتفيو" فإن بوجبا خضع للفحوصات الطبية في لوس أنجيليس حيث يقضي عطلته في أمريكا واجتازها بنجاح.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قد أشارت في وقت سابق إلى أن يوفنتوس سيحصل على 100 مليون جنيه إسترليني لرحيل بوجبا ليونايتد.

مع حصول اللاعب الفرنسي على راتب يساوي 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع التوقيع على عقد يمتد مع الشياطين الحمر لخمس سنوات.