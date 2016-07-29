الإصابة تبعد حجازي والسولية عن لقاء سموحة.. وغموض موقف عمرو جمال

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن الثلاثي أحمد حجازي وباسم علي وعمرو السولية سيغيب عن لقاء سموحة في ربع نهائي كأس مصر يوم الإثنين بسبب الإصابة.

وأشار محمود إلى أن الثلاثي سيجري آشعة الجمعة لتحديد حجم الإصابة والوقت اللازم للتعافي منها.

وبالنسبة للمهاجم عمرو جمال، فسيحدد الاختبار الطبي قبل مران السبت للتعرف على موقفه من مواجهة الفريق السكندري.

ويعاني "الغزال" من إجهاد في عضلة السمانة، وعلى الأرجح سيكون جاهزا للمباراة.

وينتظر إنبي في نصف النهائي الفائز من لقاء الأهلي وسموحة الذي سيقام في استاد الجيش بالسويس.