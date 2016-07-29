بالصور.. اليوم انطلاق مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية والهند ضيف الشرف

يستعد مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية لانطلاق فعاليات مهرجان الصيف الدولى الرابع عشر، مساء اليوم الجمعة، حيث يفتتح المهرجان هذا العام الفنان الكبير مارسيل خليفة بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو هشام جبر.

وقال المايسترو هشام جبر، مدير مركز الفنون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن انطلاق دورة المهرجان منذ 17 عاما جاء بعد توقف لمدة 3 سنوات خلال فترات الثورة، وإن المهرجان يعد أكبر حدث فنى فى مصر، حيث يضم نحو 50 فعالية فنية على مدار 40 ليلة من ليالى الصيف الجارى.

وأضاف جبر أن المركز يحرص فى كل عام، على أن يضم المهرجان مختلف أنواع الفنون، حيث يضم موسيقى كلاسيكية وعربية موسيقى مستقلة للشباب، والموسيقى الشعبية والجاز وغيرها، بالإضافة إلى عروض مسرحية وسينمائية.

وأشار إلى أن هذا العام تشارك فى المهرجان أسماء فنية لامعة، مثل الفنان هانى شاكر وعلى الحجار وحنان ماضى، وعلى المستوى العالمى يفتتح المهرجان الفنان مارسيل خليفة، تانيا صالح وريم مخشيش، والختام بالفنانة سعاد ماسى وهى أسماء لامعة فى سماء الوطن العربى، بالاضافة إلى عدد من الفرق الشعبية مثل فرقة "النفيخة"، "مسار اجبارى"، "فريق افتاكسات"، "البلاك تيما"، وعودة فريق الجيتس لأول مرة بالإسكندرية، والموسيقى الصوفية والموسيقى الكلاسيكية الخفيفة.

وحول أماكن العرض قال "هشام جبر"، إن الحفلات ستقام فى ساحة البلازا الخارجية والمسرح الكبير بالمكتبة والذى يسع لنحو 1300 متفرج، والمسرح الصغير ويتسع لـ240 متفرجا، ونتوقع هذا العام زيادة فى إقبال الجمهور السكندرى على المهرجان ففى العام الماضى، استقبلت مكتبة الإسكندرية 38 ألف متفرج بالمهرجان، وهذا العام نستهدف 50 ألف متفرج نظرا لزيادة حجم الفعاليات الفنية من 22 فعالية إلى 40 فعالية.

وأوضح جبر أن المركز يحاول مراعاة البعد الاجتماعى فى أسعار تذاكر الحفلات خاصة للنجوم، والتى تعتبر أقل من أماكن أخرى كثيرة بمصر، كما أن المهرجان يعتمد على التمويل الذاتى، ويتم مراعاة ذلك فى حفلات الفرق الموسيقية الشبابية.

يذكر أن المهرجان هذا العام حافلاً بأكثر من 40 فعالية ثقافية متنوعة بين موسيقى ومسرح، وسينما ورقص تقليدى، ولبرنامج الموسيقى النصيب الأكبر من الحفلات المتنوعة، فمن نجوم الطرب المصرى يشارك: هانى شاكر، على الحجار، عمر خيرت، حنان ماضى ومحمد محسن. ومن الفنانين العرب والعالميين تشارك الفنانة الجزائرية سعاد ماسى والتى سوف تختتم المهرجان بحفلها يوم 8 سبتمبر، بالإضافة إلى فايا يونان، المايسترو سليم سحاب، تانيا صالح، وريما خشيش، وضيف الشرف لهذه الدورة هو دولة الهند، حيث تشارك بعروض رقص تقليدى وموسيقى شعبية، والتى أثبتت نجاحاً بين الجمهور المصرى فى عديد من الفعاليات.



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لافتات المهرجان تزين سور المكتبة



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الشيخ زين وجاز العود



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عروض مسرحية وموسيقية



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مارسيل خليفة يفتتح المهرجان



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نجوم العالم العربى تشارك فى حفلات المهرجان



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فريق افتاكاسات يشارك فى المهرجان



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فرقة جنوب الوادى

- مارسيل خليفة يفتتح مهرجان الصيف الدولى الرابع عشر بمكتبة الإسكندرية

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