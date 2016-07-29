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رئيس جامعة بنى سويف: تغيير مسمى كلية العلوم الصحية للعلوم الطبية

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رئيس جامعة بنى سويف: تغيير مسمى كلية العلوم الصحية للعلوم الطبية رئيس جامعة بنى سويف: تغيير مسمى كلية العلوم الصحية للعلوم الطبية
أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بني سويف، تغيير مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية إلى العلوم الطبية، معلنًا أن ذلك جاء بناء على موافقة مجلس جامعة بنى سويف فى جلسته رقم "132".

وقال لطفى فى بيان اليوم الجمعة، إنه أصدر تعليمات بتغيير اللافتة الخاصة بالكلية من كلية العلوم الصحية التطبيقية إلى العلوم الطبية التطبيقية، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بمستقبل أبنائها الطلاب لتخريج جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلية والدولية فى مجال التخصصات الطبية التطبيقية، حيث تعمل الكلية على التعامل مع طلابها باستراتيجية متقدمة فى مجال التعليم والبحث العلمى ليكونوا قادرين على إخراج أبحاثهم بشكل مميز بجانب أداء دورهم بشكل واضح فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف أمين لطفى أن الجامعة حريصة كل الحرص على مصلحة الطلاب، فهى ليست مسئولة عن العملية التعليمية فقط ولكنها مسئولة عن التنوير والمعرفة، لما للشباب من دور هام فى تنمية الوطن، وأنهم الركيزة الأساسية لبناء وصنع مستقبلها، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بالطلاب الذين يتمتعون بالموهبة القيادية ورعايتهم وتنمية مواهبهم، وتأهيلهم لقيادة الأنشطة المختلفة بالجامعة.

فتح باب القبول بالمدن الجامعية لجامعة بنى سويف السبت القادم

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مصر 365

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