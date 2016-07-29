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بالصور.. الشباب والرياضة بالأقصر تكرم جمال علام على دوره فى اتحاد الكرة

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بالصور.. الشباب والرياضة بالأقصر تكرم جمال علام على دوره فى اتحاد الكرة بالصور.. الشباب والرياضة بالأقصر تكرم جمال علام على دوره فى اتحاد الكرة
نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بقيادة حفنى بركات، وكيل الوزارة بالمحافظة مساء أمس، الخميس، حفل تكريم لجمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، بحضور العميد أحمد نسيم، رئيس مجلس مدينة الأقصر، وحمدى حسين وكيل مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وقال حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، إن هذا التكريم يأتى لما بذله جمال علام من مجهودات ورفع شأن الرياضة لكرة القدم بالمحافظة بصفة خاصة، على مستوى الجمهورية بصفة عامة.

وحضر اللقاء عدد من قيادات المحافظة وقيادات الشباب والرياضة بالأقصر والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الأقصر، الذين أكدوا على دور جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، فى رفع شأن الكرة المصرية وإعادة لبطولة أمم إفريقيا بعد غياب 3 دورات متتالية.

وقال جمال علام خلال الاحتفالية، إنه سعيد للغاية بهذا التكريم من أبناء محافظته، مؤكداً أنه قدم واجبه المهنى خلال فترة تولية رئاسة اتحاد الكرة بمصر، وأنه سيستمر بخبرته وقدراته على دعم النشاط الرياضى داخل مدينة الأقصر طوال فترة تواجده داخل المدينة خلال الفترة المقبلة.

الشباب والرياضة بالأقصر (1)

جانب من احتفالية تكريم جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم

الشباب والرياضة بالأقصر (2)

شباب ورياضة الأقصر تكرم جمال علام عقب انتهاء ولايته

الشباب والرياضة بالأقصر (3)

جمال علام يؤكد على دعمه للنشاط الرياضى بالأقصر

الشباب والرياضة بالأقصر (4)

قيادات الأقصر يحضرون إحتفالية تكريم جمال علام

الشباب والرياضة بالأقصر (5)

وكيل شباب ورياضة الأقصر يؤكد على دور جمال علام بالاتحاد

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