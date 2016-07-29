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ضبط مصنعي مواد غذائية بدون ترخيص بالقليوبية

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ضبط مصنعي مواد غذائية بدون ترخيص بالقليوبية ضبط مصنعي مواد غذائية بدون ترخيص بالقليوبية

ضبط مصنعي مواد غذائية بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية بالتنسيق مع مباحث ، صباح اليوم الجمعة، من ضبط مخبز «إفرنجي»، بداخله كميات من السلع التموينية المدعمة، التي تم الاستيلاء عليها، كما تم ضبط مصنع لتعبئة الزيوت يقوم بتقليد الماركات الشهيرة بدون ترخيص وإعادة طرحها في الأسواق.

وتلقى اللواء أشرف عبدالقادر، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد محمد عبدالهادي، مدير مباحث التموين، بضبط مسؤول عن مخبز «إفرنجي»، بالقناطر الخيرية لإدارته المخبز دون ترخيص وحيازته واستخدامه سلعًا تموينية مدعمة من قبل الدولة وخاصة بوزارة التموين، والتي تصرف بنظام البطاقات التموينية لمستحقي الدعم، وضبط صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بالقناطر وذلك لإدارته المصنع دون ترخيص من الجهات المختصة.

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