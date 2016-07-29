مصرع 2 وإصابة 61 آخرين فى حادثى تصادم بالغردقة وطريق "القطامية – السويس"

لقى صباح اليوم الجمعة، شخصان مصرعهما، بينما أصيب 35 آخرين، جراء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة نقل "تيريلا" بطريق الغردقة غارب، جارى نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى.

تلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد وقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل كبيرة قبل كمين الأحياء الشمالى بـ 10 كيلو متر بطريق الغردقة غارب، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة اثنين، وإصابة 35 آخرين، على الفور تم إرسال عدد كبير من سيارات الإسعاف، وجارى نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام.

كما أصيب 26 مواطنا فى انقلاب سيارة أتوبيس بطريق القطامية – العين السخنة بالسويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كانت مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض أتوبيس مينى باص للانقلاب بطريق القطامية – العين السخنة، ما تسبب فى إصابة الركاب بالأتوبيس، وتم إزالة آثار الحادث من الطريق.

وقال مصدر طبى، أن عدد المصابين فى الحادث 26 مواطنا، بينهم ثلاث حالات خطرة ويتم علاجهم بمستشفى السويس العام. وأكد مصدر أمنى، أن انفجار الإطار الأمامى للأتوبيس، هو ما تسبب فى انقلابه بطريق القطامية – العين السخنة، وتحرر محضر بالحادث بنقطة مستشفى السويس العام، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس، والاستماع لأقوال الشهود.

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