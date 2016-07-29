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سعر الذهب اليوم الجمعة 29-7-2016 في الأسواق المصرية…. و إنخفاض فى سعره

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سعر الذهب اليوم الجمعة 29-7-2016 في الأسواق المصرية…. و إنخفاض فى سعره سعر الذهب اليوم الجمعة 29-7-2016 في الأسواق المصرية…. و إنخفاض فى سعره

تسود حالة التذبذب وعدم الإستقرار في الذهب في حتى الآن منذ فترة طويلة، ومن الملحوظ اليوم عن أسعار الذهب أنها تشهد حالة غير مستقرة تمامًا، حيث أن أسعار الذهب مرتبطة بسعر الدولار بعلاقة طردية ومتكاملة، وهذه الأيام يعاني الدولار  من الإضطراب وعدم الإستقرار عند حد معين في السوق السوداء، والذهب يُعرف هذه الأيام بعدم الثبات في سعره بين الإرتفاع والإنخفاض، ولكن اليوم إنهار بمقدار 25 جنيهًا مصريًا، وذلك الأمر نتيجة لإنخفاض سعر العملة الأمريكية.

ويأتي التراجع في أسعار الذهب اليوم بقيمة 25 جنيهًا مصريًا بعد تراجعًا آخر أمس قيمته عشرة جنيهات، فإنهار سعر الذهب لعيار 21 من 460 جنيهًا مصريًا إلى 425 جنيهًا مصريًا ، وذلك نتيجة لتراجع ، نقدم لكم من موقعنا مصر فايف متابعة حصرية لأسعار الذهب على مدار اليوم.
أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية:

    سعر الذهب عيار 24 يبلغ 485.70 جنيهًا مصريًا.
    سعر الذهب عيار 21 يبلغ 425 جنيهًا مصريًا.
    سعر الذهب عيار 18 يبلغ 364.30 جنيهًا مصريًا.
    سعر الجنيه الذهب يبلغ 3400 جنيهًا مصريًا.
    سعر الأوقية الذهبية عالميًا يبلغ 1340 دولارًا.

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