ضبط عاطلين بحوزتهما 6 كيلو بانجو فى أسوان

تمكنت مأمورية أمنية من رجال المباحث بأسوان، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، بحوزتهما 6 كيلو جرامات من مخدر البانجو شرق مدينة أسوان، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان أسوان، أكدتها التحريات مفادها قيام مسجلين خطر بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسوان والقوة المرافقة من ضبط المتهم "سعيد. ض" 30 سنة عاطل - مسجل خطر فئة ب السابق ضبطه واتهامه فى 20 قضية، وبرفقته المدعو "صفوت. ح" 32 سنة عاطل - مسجل خطر شقى فئة ج وبحيازتهما كمية من نبات البانجو المخدر مقسمة على 270 لفافة، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمادة المخدر بقصد الاتجار حسبما أفادت الشرطة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2352 لسنة 2016 م إدارى مخدرات قسم ثان أسوان، وجار العرض على النيابة العامة.

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