ضبط جواهرجى وأستاذ جامعى بتهمة الإتجار فى العملة بالمنوفية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على جواهرجى وأستاذ مساعد بجامعة المنوفية، بتهمة الإتجار فى العملة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة يفيد بضبط أحمد . ا ن جواهرجى- 63عاما إثر قيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

بتقنين الإجراءات، تم مداهمة منزل المتهم، وعثر بحوزته على 119 ألف جنيه مصرى، و6 آلاف دولار أمريكى، و2300 ريال سعودى، وسلاح نارى طبنجة و4 طلقات.

كما تم ضبط كل من محمد .ا . ا 59 عاما أستاذ مساعد بجامعة المنوفية وبحوزته ألف دولار ومهنا عطية مرزوق 30 عاما أعمال حرة ، وبحوزته 1033 دولار.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازة المبالغ المضبوطة للإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية المشروعة تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 6541 جنح مركز الشهداء لسنة 2016.

- مباحث الإسماعيلية تضبط عاطلا بحوزته أقراص مخدرة فى فايد