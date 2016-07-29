أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث الإسكندرية تضبط هارباً من 101 سنة فى أحكام تبديد

Google+ Print
مباحث الإسكندرية تضبط هارباً من 101 سنة فى أحكام تبديد مباحث الإسكندرية تضبط هارباً من 101 سنة فى أحكام تبديد
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام، بقسم شرطة أول الرمل، من ضبط "محمد. ح"، 28 سنة، بدون عمل ومقيم بمركز إيتاى البارود البحيرة، والمحكوم عليه فى 86 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا تبديد بلغت إجمالى الأحكام الصادرة ضده 101 سنة، وجار التنفيذ عليه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة الدخيلة من ضبط "السيد. س"، 24 سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة أول الرمل المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، وجار التنفيذ عليه.


>- ضبط هارب من 174 حكما بالحبس فى قضايا مخالفات مبانى بالإسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365