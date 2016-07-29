مباحث الإسكندرية تضبط هارباً من 101 سنة فى أحكام تبديد

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام، بقسم شرطة أول الرمل، من ضبط "محمد. ح"، 28 سنة، بدون عمل ومقيم بمركز إيتاى البارود البحيرة، والمحكوم عليه فى 86 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا تبديد بلغت إجمالى الأحكام الصادرة ضده 101 سنة، وجار التنفيذ عليه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة الدخيلة من ضبط "السيد. س"، 24 سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة أول الرمل المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، وجار التنفيذ عليه.

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