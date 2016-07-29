تحرير397 مخالفة مرورية وتحصيل 9650 جنيها غرامات فى أسوان خلال حملة

نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، حملة مرورية شارك فيها ضباط إدارة المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وتضمنت الحملة نشر العديد من الأكمنة المرورية بالطرق السريعة والرئيسية، وداخل المدن على مستوى المحافظة، وأسفرت جهودها عن تحرير 397 مخالفة مرورية متنوعة، بإجمالى مبالغ محصلة 9650 جنيهًا.

وشملت الجهود ضبط دراجة بخارية بدون تراخيص وبدون لوحات، وتحرير 30 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 16 مخالفة بإجمالى مبالغ محصلة 3850 جنيها، وتحرير 145 مخالفة غرامة ونش بإجمالى مبالغ محصلة 5800 جنيه.

وتم سحب تراخيص 32 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الجهود عن تحرير 173 مخالفة متنوعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

- بالصور.. "تموين أسوان" تضبط 3349 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر