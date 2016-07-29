بالفيديو..ممثل منظمة الصحة العالمية: 2020 مصر ستكون خالية من فيروس سى

قال جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر رائدة على العالم فى مواجهة فيروس سى، ونحن جنبا إلى جنب للتخلص من المرض وعاشت مصر خالية معافاة من أى مرض أو آفة.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال احتفالية وزارة الصحة بيوم الكبد المصرى والذى يتزامن مع اليوم العالمى للالتهاب الكبدى، وذلك على سفح الأهرامات، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أن المجهودات التى نفذتها مصر ضخمة لمواجهة المرض على مستوى الوقاية والعلاج، لافتا إلى أن الوقاية مع العلاج ساعدوا على خفض معدلات الإصابة بمرض فيروس سى فى مصر، قائلا: "2020 مصر ستكون خالية من فيروس سى".



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ممثلو وزارة الصحة المصرية قبل الاحتفالية



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تجهيز الدراجات للماراثون



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تجهيز الدراجات للماراثون



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د. أحلام حنفى ممثل المجلس القومى للمرأة ود. مجيدة أنور



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جانب من الاحتفالية



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تجمع المشتركين بالماراثون وركوبهم للدراجات



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محمد سامى مؤسس فريق جو بايك يعطى التعليمات ومسار الماراثون للمشتركين



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محمد سامى مؤسس فريق جو بايك يعطى التعليمات ومسار الماراثون للمشتركين



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صوره جماعية للماراثون مع دراجاتهم



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صوره جماعية للماراثون مع دراجاتهم



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صورة للمشتركين بالماراثون فى منطق هضبة الاهرامات



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بدء الماراثون



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جانب من الماراثون يتقدمهم فريق جو بايك للدراجات



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جانب من الماراثون يتقدمهم فريق جو بايك للدراجات



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جانب من الماراثون



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جانب من الماراثون



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جانب من الماراثون يتقدمهم جو بايك للدراجات



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جانب من الماراثون



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محمد سامى مؤسس فريق جو بايك وصورة للأهرامات



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مشترك فى ماراثون الاحتفالية امام الأهرامات



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جانب من الماراثون



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جانب من الماراثون



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صورة جماعية للمشتركين بعد انتهاء الماراثون



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صورة لأعضاء فريق جو بايك للدراجات يتوسطهم محمد سامى مؤسس الفريق

انطلاق مارثوان للدراجات من الأهرامات احتفالا بيوم الكبد المصرى