أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..ممثل منظمة الصحة العالمية: 2020 مصر ستكون خالية من فيروس سى

Google+ Print
بالفيديو..ممثل منظمة الصحة العالمية: 2020 مصر ستكون خالية من فيروس سى بالفيديو..ممثل منظمة الصحة العالمية: 2020 مصر ستكون خالية من فيروس سى
قال جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن رائدة على العالم فى مواجهة فيروس سى، ونحن جنبا إلى جنب للتخلص من المرض وعاشت مصر خالية معافاة من أى مرض أو آفة.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال احتفالية وزارة الصحة بيوم الكبد المصرى والذى يتزامن مع اليوم العالمى للالتهاب الكبدى، وذلك على سفح الأهرامات، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أن المجهودات التى نفذتها مصر ضخمة لمواجهة المرض على مستوى الوقاية والعلاج، لافتا إلى أن الوقاية مع العلاج ساعدوا على خفض معدلات الإصابة بمرض فيروس سى فى مصر، قائلا: "2020 مصر ستكون خالية من فيروس سى".

مارثون للدراجات فى الأهرامات (1)
>

ممثلو وزارة الصحة المصرية قبل الاحتفالية

مارثون للدراجات فى الأهرامات (2)
>

تجهيز الدراجات للماراثون

مارثون للدراجات فى الأهرامات (3)
>

تجهيز الدراجات للماراثون

مارثون للدراجات فى الأهرامات (4)
>

د. أحلام حنفى ممثل المجلس القومى للمرأة ود. مجيدة أنور

مارثون للدراجات فى الأهرامات (5)
>

جانب من الاحتفالية

مارثون للدراجات فى الأهرامات (6)
>

تجمع المشتركين بالماراثون وركوبهم للدراجات

مارثون للدراجات فى الأهرامات (7)
>

محمد سامى مؤسس فريق جو بايك يعطى التعليمات ومسار الماراثون للمشتركين

مارثون للدراجات فى الأهرامات (8)
>

محمد سامى مؤسس فريق جو بايك يعطى التعليمات ومسار الماراثون للمشتركين

مارثون للدراجات فى الأهرامات (9)
>

صوره جماعية للماراثون مع دراجاتهم

مارثون للدراجات فى الأهرامات (10)
>

صوره جماعية للماراثون مع دراجاتهم

مارثون للدراجات فى الأهرامات (11)
>

صورة للمشتركين بالماراثون فى منطق هضبة الاهرامات

مارثون للدراجات فى الأهرامات (12)
>

بدء الماراثون

مارثون للدراجات فى الأهرامات (13)
>

جانب من الماراثون يتقدمهم فريق جو بايك للدراجات

مارثون للدراجات فى الأهرامات (14)
>

جانب من الماراثون يتقدمهم فريق جو بايك للدراجات

مارثون للدراجات فى الأهرامات (15)
>

جانب من الماراثون

مارثون للدراجات فى الأهرامات (16)
>

جانب من الماراثون

مارثون للدراجات فى الأهرامات (17)
>

جانب من الماراثون يتقدمهم جو بايك للدراجات

مارثون للدراجات فى الأهرامات (18)
>

جانب من الماراثون

مارثون للدراجات فى الأهرامات (19)
>

محمد سامى مؤسس فريق جو بايك وصورة للأهرامات

مارثون للدراجات فى الأهرامات (20)
>

مشترك فى ماراثون الاحتفالية امام الأهرامات

مارثون للدراجات فى الأهرامات (21)
>

جانب من الماراثون

مارثون للدراجات فى الأهرامات (22)
>

جانب من الماراثون

مارثون للدراجات فى الأهرامات (23)
>

صورة جماعية للمشتركين بعد انتهاء الماراثون

مارثون للدراجات فى الأهرامات (24)
>

صورة لأعضاء فريق جو بايك للدراجات يتوسطهم محمد سامى مؤسس الفريق

انطلاق مارثوان للدراجات من الأهرامات احتفالا بيوم الكبد المصرى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"