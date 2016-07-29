سعر الدولار اليوم الجمعة 29-7-2016 في السوق السوداء والبنوك العملة الأمريكية تستقر

سعر الدولار اليوم، استقر الدولار الأمريكي في السوق السوداء لليوم الثاني في بداية التعاملات، اليوم الجمعة 29-7-2016 ، مقارنة بالأسعار المتداولة أمس الخميس .

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الجنيه المصري ، اليوم، ما بين 11.85 جنيه إلى 11.90 جنيه للشراء و11.98 جنيه إلى 13 جنيه للبيع، وسط حالة من الهدوء في التداول .

أما بالنسبة مستوى التعاملات الرسمية بالبنوك استقر الدولار عند سعر 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، وفق آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري .

سعر الدولار اليوم الجمعة 29/7/2016

وكانت السوق السوداء للعملة قد شهدت اشتعال المضاربات على العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، ليرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى أزيد من 13.50 جنيه للبيع، ليتراجع مجددا مع نهاية تعاملات اليوم .

وذكرت مصادر مصرفية أن الطلب على الدولار تراجع بشكل ملحوظ، نتيجة اكتناز بعض المستوردين والمستثمرين مبالغ كبيرة من الدولار، على خلفية تداول أنباء عن ارتفاع سعر الدولار إلى 12 جنيه، نتيجة التصريحات التي أدلى بها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الأسبوع الماضي والتي لمح فيها إلى إمكانية اللجوء إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري .

أسعار الدولار اليوم

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي استقر خلال الأسبوع الماضي، بعد تسجيله ارتفاعا قياسيا بدءا من يوم الأحد الماضي، ليصل إجمالي الزيادة نحو 35 مسجلا 11.55 جنيه سعر البيع .

وقال متعامل في سوق الصرف، أن شركات الصرافة امتنعت عن بيع الدولار، نتيجة موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها السوق الموازية، في محاولة منها لانتظار حدوث ارتفاعات أخرى لتحقيق المزيد من الأرباح، مشيرا إلى أن المضاربات اشتعلت منذ الخميس الماضي، في السوق السوداء، بعد تزايد الطلب على العملة الأمريكية بشكل كبير .

قال مصدر مصرفي في سوق الصرف، أن حركة التعاملات على الدولار هدأت، في السوق السوداء اليوم بشكل ملحوظ، نتيجة ما تردد من أنباء عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، متوقعا تراجع الدولار خلال الأسبوع المقبل في ظل الإجراءات التي ستتخذها السلطات الرسمية في البلاد للتصحيح وضع سوق الصرف .

جدير بالذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، سجل أمس الثلاثاء رقما قياسيا لأول مرة في تاريخ تعاملات العملة الأمريكة والجنيه في السوق السوداء، بعد ارتفاعه بشكل ملحوظ ليقفز بوتيرة متارعة إلى حاجر 13.60 جنيه، ليعاود الانهيار من جديد في نهاية تعاملات اليوم .

شبكةعيونالإخبارية

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