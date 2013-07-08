اسم عمرو عبدالجليل يتصدر "الزوجة التانية".. والمنتج: نجاح المسلسل هو الأهم

كتب : نورهان طلعت : منذ 20 دقيقة

قرر المنتج ممدوح شاهين، منتج مسلسل "الزوجة التانية"، أن يتصدر اسم الفنان عمرو عبدالجليل العمل، حيث قال في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه "لم يتعاقد مع الفنانين المشاركين في العمل على ترتيب أو كيفية وضع أسمائهم على تتر بداية العمل ولم نتناقش في ذلك لأني أرى أن ترتيب أسماء الفنانين معروف وهو أمر بديهي غير قابل للنقاش بالنسبة لي فكل فنان متواجد بالعمل معروف حجم نجوميته للجميع وإذا سألت أي شخص عادي سيقول لي الترتيب المنطقي الذي يجب أن يكون عليه، ويرجع هذا الترتيب إلى رؤية كل منتج وهو ما فعلته وفقاً لرؤيتي مع أبطال (الزوجة التانية) فجميعهم نجوم لكن أخذت القرار بترتيب الأسماء بناء على وجهة نظري حول كل شخص منهم فيتصدر في هذا المسلسل اسم عمرو عبدالجليل ثم يليه اسم عمرو واكد ثم علا غانم ثم تأتي بعد ذلك آيتن عامر، وفعلت ذلك لاقتناعي بأن عمرو عبدالجليل هو من يجب أن يتصدر اسمه على المسلسل لحجم نجوميته ويأتي ذلك على الرغم من صداقتي أكثر واقترابي من عمرو واكد لكني رأيت أن هذا هو الأصح من وجهة نظري، ولا أعتقد أن هذا الموضوع سيثير غضب أو انتقاد من باقي أبطال العمل أو عمرو واكد لأن هذه الأشياء لا تهمه فما يهمه هو خروج العمل بشكل جيد وناجح، كما أنه من الممكن ألا يتصدر اسم فنان العمل لكن دوره هو الذي يؤثر في الجمهور".