نبيه: أضم غالي وأنا مغمض العينين حين يحتاجه المنتخب

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر أن الباب مفتوح أمام انضمام حسام غالي لصفوف "الفراعنة" في الفترة القادمة.

وصرح نبيه عبر قناة سي.بي.سي "لا توجد أزمة بيني وبين غالي، فالأمر بسيط جدًا، ولكن تم طرحه في وسائل الإعلام بشكل مبالغ فيه".

وشدد "أمام مصلحة المنتخب، وحاجة الفريق لأي لاعب في مباراة معينة، سأضمه على الفور، وأنا مغمض، وهذا الكلام ينطبق على حسام غالي".

وأوضح "المصلحة الفنية للمنتخب، وظروف مباريات معينة، هي من تحدد خيارات الجهاز الفني للمنتخب".

وقال:" أتعامل بمنتهى الحياد والأمانة الإخلاص في اختيار اللاعبين للمنتخب، لتحقيق أحلام الجماهير المصرية في التأهل لكأس العالم".

واستدرك "أما حسام عاشور موقفه مختلف، فهو لاعب مميز للغاية، ويؤدي بشكل جيد، ولكنه تعرض لأكثر من إصابة في الفترة الأخيرة".

وأتم "عاشور من القوام الأساسي للمنتخب، ولكن تم استبعاده من معسكر المباراة الأخيرة أمام تنزانيا بسبب إصابة عضلية".

ونشبت أزمة بين غالي ونبيه في الفترة الماضية تسببت في استبعاد الأول من صفوف منتخب مصر بناء على قرار المدرب هيكتور كوبر.