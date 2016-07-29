المنتخب يعلق على كبوة إكرامي.. ويؤكد: عادل عبد المنعم وجنش في الصورة

تحدث أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر عن إمكانية الاستعانة بحراس مرمى جدد في الفترة القادمة بعد تجميد مشاركة شريف إكرامي مع الأهلي.

وصرح نبيه عبر قناة سي.بي.سي "ما يحدث لشريف إكرامي، أزمة ستمر، وأثق أن مستواه سيتحسن، وسيعود مجددًا لصفوف المنتخب".

وفي المقابل، أكد مدرب المنتخب أن الباب مفتوح أمام أي حارس يتحمل مسئولية فريقه في الأزمات، قائلاً:"أحمد عادل عبد المنعم ومحمود جنش في الصورة".

وأوضح "لقد اتخذنا بعض الإجراءات لجنش مثل استخراج التأشيرة السفر، تحسبًا للاستعانة به في المباراة الأخيرة أمام تنزانيا، هذا ليس سرًا".

وأشار إلى أن استدعاء عصام الحضري، ومشاركته في مباراة تنزانيا، تؤكد أن الباب مفتوح للجميع، مضيفًا "الحضري حالة استثنائية وفريدة".

وأتم "وبشكل عام، اختيارات حراس المرمى، تخضع لوجهة نظر فنية لمدرب الحراس أحمد ناجي، وقناعات المدير الفني هيكتور كوبر".